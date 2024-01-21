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الأحد، 21-01-2024 06:48 م

الارصاد تحسم الجدل حول تساقط الثلوج الثلاثاء القادم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد المملكة يوم الثلاثاء منخفض جوي يؤدي إلى إنخفاض درجات الحرارة بالإضافة إلى تساقط الأمطار.

ووفق نشرات ادارة الارصاد الجوية لا يحمل المنخفض فرصة لتساقط الثلوج ، حيث سيكون اعتياديا ويحمل الأمطار والرياح وسيتركز على الأجزاء الغربية من المملكة خاصة على الشمال والوسط .

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وحول تفاصيل المنخفض اكدت الادارة ان المملكة ستتأثر صباح الثلاثاء بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل لبنان، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ و تسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول امطار متوسطة الشدة بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة والاجزاء الجنوبية الغربية .

 

ويوم الاربعاء تشهد المملكة أجواء باردة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة، واجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الامطار وتتناقص الغيوم تدريجيا .

 

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