الأربعاء 10-01-2024
الوكيل الاخباري
 

شاهد : بدء تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

تنويه من وزارة التربية والتعليم

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الاحتلال يعلن إصابة 17 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الدويري يعلق على فيديوهات المقاومة.. إليك ما تعنيه !

صفارات الإنذار تدوي في منطقة الجليل الأعلى

متى يرحل المنخفض الجوي عن الاردن ؟

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الخميس - تحذيرات

إعلان الفرق الفائزة بهاكثون التغيّر المناخي في معان

توجيهات من رئيس هيئة الأركان اللواء الركن الحنيطي

عاجل

الاحتلال يعلن إصابة 17 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء، 10-01-2024 09:07 م

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الخميس - تحذيرات

12024861132915656388


الوكيل الاخباري - يزداد تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة يوم الخميس لذا تنخفض درجات الحرارة ،الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والأخر في شمال ووسط وأجزاء محدودة من شرق وجنوب غرب المملكة، قد تكون في شمال ووسط المملكة ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد .

🔺 التحذيرات: 
- خطر احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.
- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
00999

شاهد : بدء تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

120248193653350719712

متى يرحل المنخفض الجوي عن الاردن ؟

مطر6

الأرصاد: المملكة ستتأثر تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي

1202427456199122241

منخفض جوي يؤثر على المملكة الاربعاء والارصاد تُحذر من السيول

12024420650615469529

بعد منخفض الاربعاء .. منخفض جديد اقوى وابرد بهذا الموعد

main_image659d5bbde9fcb

تفاصيل المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن غداً الأربعاء

أخبار متعلقة
0

الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس ومنخفض جوي بهذا الموعد

1220231581836521341437

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

برد

انخفاض على درجات الحرارة في المملكة اليوم

1220231119053957073201

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

مطر4

الأرصاد: تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة

1220239184811632779576

الارصاد : تعمق الكتلة الهوائية الباردة وامطار رعدية غزيرة