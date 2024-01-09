منخفض جوي يؤثر على المملكة الاربعاء والارصاد تُحذر من السيول

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة مساء الاربعاء تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي، لذا تتكاثر كميات الغيوم وتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة، ويتوقع هطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا في ساعات متأخرة من الليل الى اجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

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وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، خطر الإنزلاق في ساعات الليل على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري،خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض.





ويوم الخميس يزداد تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة على المملكة المصاحبة للمنخفض الجوي، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس، الاجواء باردة وغائمة بوجه عام، ماطرة بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة قد تكون لفترة محدودة غزيرة احيانا، كما وتشهد اجزاء من شرق وجنوب وغرب المملكة زخات من المطر لفترة قصيرة والرياح غربية نشطة السرعة تؤدي الى اثارة الغبار في مناطق البادية.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول في شمال ووسط المملكة ،خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري،خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.