الثلاثاء 16-02-2021
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الثلاثاء، 16-02-2021 08:10 ص

الارصاد : تصنيف المنخفض على انه عاصفة يعتمد على عدة عوامل

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الوكيل الاخباري - أكد مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب انه بشأن تصنيف المنخفضات الجوية لا يوجد تصنيف لها في علم الأرصاد الجوية، وإنما يُصنف المنخفض على أنه ضحل أي قيم الضغط فيه عالية، أو متوسط الشدة، أو عميق بمعنى أن له امتداد رأسي من سطح الأرض إلى طبقات الجو العليا وقيم الضغط منخفضة فيه كما سيحصل في المنخفض القادم . 

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وقال ال خطاب موضحا حول المنخفض القادم ان العاصفة الثلجية تعتمد على قوة الرياح وسرعتها يوم الأربعاء بين 50 إلى 60 كم في الساعة كسرعة ثابتة تستمر لعشر دقائق لكن الهبة تستمر لثواني تتجاوز 80 كم في الساعة يوم الأربعاء.


 




 

 


 

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