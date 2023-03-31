الارصاد تكشف تطورات حالة الطقس وتحذر

الوكيل الإخباري- من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى يوم الجمعة نهاراً أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية ، الأجواء باردة في اغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعاتها إلى (50كم/س) تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليلاً: الأجواء باردة جدا بوجه عام ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تخف سرعتها تدريجيا مع ساعات الليل.



التحذيرات ليوم الجمعة :



- خطر تدني مدى الرؤية الافقية احياناً بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية.



- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.



أما يوم السبت نـهـــــاراً يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق ، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

