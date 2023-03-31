السبت 01-04-2023
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الجمعة، 31-03-2023 12:27 م

الارصاد تكشف تطورات حالة الطقس وتحذر

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الوكيل الإخباري- من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى يوم الجمعة  نهاراً أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية ، الأجواء باردة في اغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً  تصل سرعاتها إلى (50كم/س)  تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليلاً:  الأجواء باردة جدا بوجه عام ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تخف سرعتها تدريجيا مع ساعات الليل.

التحذيرات ليوم الجمعة :


- خطر تدني مدى الرؤية الافقية احياناً بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية.


- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

أما يوم السبت  نـهـــــاراً يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليلاً:  الأجواء باردة في أغلب المناطق ، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


 




 

 


 

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