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الجمعة، 21-07-2023 11:35 م

الارصاد تنشر تطورات الكتلة الحارة التي تؤثر على الاردن

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الوكيل الاخباري - يوم السبت نهاراً تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة ، لذا تستمر الأجواء الحارة في أغلب مناطق المملكة، بينما تسود أجواء حارة جداً مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

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ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة .
 
أما يوم الاحد نهاراً تتعمق قليلاً الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، لتوالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل طفيف ، وتسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح  شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول ظهراً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية ، وحارة نسبياً في باقي المناطق . 

 

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