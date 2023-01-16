الارصاد توضح حول فرص تساقط الثلوج هذه الليلة



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان هناك احتمال ضعيف لتساقط بعض الزخات الخفيفة من الثلج ممزوجة بالمطر مساء اليوم الاثنين فوق قمم جبال الشراة لفترة قصيرة وغير مؤثرة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا .



وتكون الأجواء الليلة باردة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع استمرار الفرصة لتساقط زخات من المطر في البادية الشمالية الشرقية قد تكون لفترة محدودة غزيرة، وتدريجيا تضعف فرصة هطول الامطار حيث تنتهي مع ساعات الليل المتأخرة .

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