الخميس 10-03-2022
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الخميس، 10-03-2022 05:06 م

الارصاد : ثلوج على هذه الإرتفاعات غداً الجمعة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة جداً، يوم الجمعة ، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس، لتسود أجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، وتكون الهطولات أثناء النهار غزيرة أحياناً في شمال ووسط المملكة، ومصحوبة بزخات من البرد .

 ووفق ادارة الارصاد الجوية يتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية والتي يزيد ارتفاعها عن 1100 متر عن سطح البحر هطول زخات خفيفة من الثلج ويحتمل أن تتراكم بشكل خفيف فوق قمم الجبال الشمالية والجنوبية .

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