الارصاد: حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة وأمطار الاحد والاثنين

الوكيل الإخباري -

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قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن المملكة تتأثر الاثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بحيث تزداد كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في الشمال والوسط وأجزاء من المناطق الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً.وبينت ان الطقس غدا الاحد يبقى لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في الشرق.وأضافت أنه في ساعات ما بعد العصر ولفترة محدودة هناك احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية.