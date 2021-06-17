الخميس 17-06-2021
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الخميس، 17-06-2021 07:38 ص

بحوالي (٣-٤) درجات مئوية

الحرارة أقل من معدلاتها الخميس

حر
توضيحية


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة، الخميس، أقل من مُعدلاتها الاعتيادية بحوالي (٣-٤) درجات مئوية؛ حيث تسود أجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في مناطق السهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار ، خاصة في مناطق البادية، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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ليــــــــلاً:

في ساعات المساء ، تميل الأجواء إلى البرودة في أغلب المناطق، بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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