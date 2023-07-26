الأربعاء 26-07-2023
الوكيل الاخباري

وفاة طالبة في جامعة البلقاء التطبيقية

الامن يكشف سبب وفاة مواطن عُثر على جثته ملقاة بالشارع العام

السيسي يتوجه إلى بطرسبورغ.. ولقاء مرتقب مع بوتين

تفاصيل سقوط سيدة من شرفة منزلها بإربد

الخارجية الأميركية تعلق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

تقرير صادم يكشف عدد المقترضات في الأردن

بيان عاجل صادر عن المملكة العربية السعودية

ما مصير العشرة دنانير القديمة بعد طرح الجديدة ؟

1.360 مليار دينار الفاتورة النفطية للأردن في أول 5 أشهر من العام

الأردن بقبضة الموجة الحارة .. إليكم تطورات الطقس

الأربعاء، 26-07-2023 10:10 ص

الأردن بقبضة الموجة الحارة .. إليكم تطورات الطقس

7202313174314529745993


الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة،اليوم الاربعاء ، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة .

ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
 
🔹 الخميس   :

نهاراً:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة .


🔹 الجمعة :

نهاراً: الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح  شمالية غربية معتدلة السرعة 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حر22

درجات الحرارة تواصل ارتفاعها في الاردن

7202320122724818650935

تطورات الموجة الحارة في الاردن

حر11

الأرصاد: تسجيل درجات حرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 5 درجات اليوم

حر33

الأرصاد تكشف مدى استمرار موجة الحر في الأردن

7202318134539599701207

4 أيام حارة بانتظار الاردنيين .. وهذه تفاصيلها

ح

تعمُق تأثير الموجة الحارة على الأردن اليوم

أخبار متعلقة
7202320122724818650935

تطورات الموجة الحارة في الاردن

7202313174314529745993

الأرصاد تكشف موعد بدء تراجع تأثير الموجة الحارة عن المملكة

1

الأرصاد تحذر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس

١

الأرصاد: استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة

main_image64b0050ace14e

درجات الحرارة فوق الـ 40 في العقبة والزرقاء اليوم

WhatsApp Image 2023-07-13 at 8.05.20 AM

الأرصاد: أجواء حارة وجافة وتحذيرات من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس