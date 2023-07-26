الأردن بقبضة الموجة الحارة .. إليكم تطورات الطقس

الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة،اليوم الاربعاء ، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة .



ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



🔹 الخميس :



نهاراً:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة .





🔹 الجمعة :



نهاراً: الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

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