انخفاض على درجات الحرارة في المملكة اليوم

الوكيل الإخباري - انخفاض قليل على الحرارة، الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، تتكاثر تدريجياً مع ساعات المساء والليل، لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، تثير الغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.

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خليج العقبة:

الأجواء باردة نسبياً نهاراً، وباردة ليلاً، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط على فترات، قد تثير الغبار أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.





التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات المساء والليل في شمال ووسط المملكة.