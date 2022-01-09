أمطار غزيرة متفرقة في مختلف مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - الأجواء باردة نسبياً أثناء النهار في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، و تدريجيا مع ساعات الليل الأولى تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة، ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ومع ساعات الليل يتوقع أن تمتد الهطولات إلى مناطق متفرقة من المملكة خاصة المناطق الشرقية، الرياح جنوبية شرقية تتحول ليلاً إلى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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خليج العقبة:

الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات الليل الأولى تتكاثر كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر يتوقع أن تكون غزيرة أحياناً و مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد مما قد يؤدي إلى تشكل السيول، الرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط على فترات ومثيرة للغبار ويكون البحر مائجاً.



التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

- احتمال تشكل السيول خلال ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة وأجزاء من المناطق الشرقية.

- خطر ارتفاع موج البحر في ميناء العقبة.