السبت 09-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 09-03-2024 09:24 م

انقلاب على حالة الطقس وامطار قادمة للمملكة بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت مواقع مختصة في اخبار الطقس انه من المرجح وخلال نهاية هذا الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل بدء تأثر المنطقة بموجة علوية باردة قد يرافقها منخفض جوي وينشأ على اثرها حالة عدم استقرار جوي يبدو عليها الشمولية والقوة بشكل مبدئي ,

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واشارت ان ذلك تزامناً مع نشاط متوقع لمنخفض البحر الاحمر ليطرأ انخفاض كبير وملحوظ على درجات الحرارة وتنقلب الاجواء الدافئة الى باردة مع رصد فروقات حرارية كبيرة .

 

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