الأحد 18-02-2024
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الأحد، 18-02-2024 06:28 ص

آخر تطورات الحالة الجوية في المملكة اليوم

مطر5


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاحد باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون في ساعات ما بعد الظهر لفترات محدودة غزيرة أحيانا، كما ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق للارصاد الجوية .

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة وغائمة جزئيا، مع بقاء فرصة لهطول زخات متقطعة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة.


 




 

 


 

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