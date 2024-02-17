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السبت، 17-02-2024 05:54 م

الارصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء يوم الاحد باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة ، كما يحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .

 

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