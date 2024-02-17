الارصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء يوم الاحد باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة ، كما يحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .