تطورات المنخفض وتفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، يوم الجمعة، وتسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في العديد من المناطق، تكون غزيرة احيانا في أجزاء من المناطق الغربية من المملكة ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد.

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التحذيرات:



- خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه وجريانها في الاودية و المناطق المنخفضة خاصة في اجزاء من المناطق الغربية من المملكة.

- خطر العواصف الرعدية وهطول البرد المرافق لها.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.