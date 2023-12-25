الإثنين 25-12-2023
الوكيل الاخباري
 

تطورات الحالة الجوية في المملكة اليوم الاثنين

وفيات الاثنين 25/ 12/ 2023

طيران الاحتلال يشن أحزمة نارية على مخيم البريج بغزة

اشتية: العالم بدأ يسأل لماذا لم تحل القضية الفلسطينية منذ 75 عاماً ؟

لافروف: العالم العربي عازم على التنسيق مع روسيا لتشكيل النظام العالمي المستقبلي

منظمة الصحة تندد بالقضاء على النظام الصحي في غزة

القدرة: المنظومة الصحية بجنوبي غزة في انهيار مستمر

إسبانيا ترفض المشاركة في التحالف العسكري في البحر الأحمر

افتتاح مهرجان القراءة للجميع في بلدية جرش

إخلاء مبنى آيل للسقوط في جرش - صور

عاجل

عشرات الشهداء بمجزرة للاحتلال في مخيم المغازي بغزة

الإثنين، 25-12-2023 06:14 ص

تطورات الحالة الجوية في المملكة اليوم الاثنين

طقس


الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الاجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الاجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

حالة جوية جديدة وامطار رعدية بالاردن في هذا الموعد

0

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

1220232301253702464947

تطورات المنخفض وحالة الطقس للساعات المقبلة - تحذيرات

مطر6

الأرصاد تكشف موعد انحسار هطول الأمطار

220236122744668699458

هل تتساقط الثلوج في الأردن ليلة الاثنين المقبل؟ الأرصاد توضح

1

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

أخبار متعلقة
برد

الأرصاد: أجواء باردة نسبيا في المملكة - تفاصيل

ابراج السادس

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

شتاه

الأرصاد: تساقط المطر اليوم على هذه المناطق في المملكة

طقس

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

1220235191334525456216

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

مطر5

الأرصاد: المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي تدريجياً