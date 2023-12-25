تطورات الحالة الجوية في المملكة اليوم الاثنين

الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الاجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الاجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.