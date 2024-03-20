تطورات الحالة الجوية في المملكة

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الأربعاء باردة في أغلب المناطق، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهنالك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الارصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، ومائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.

