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الإثنين، 22-08-2022 04:30 م

تطورات الكتلة الحارة المُرهقة التي ستؤثر على الأردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية انه يتم مُراقبة كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة ربما تكون الأشد والأطول خلال فصل الصيف الحالي .

وقال عقل لموقع الوكيل الاخباري ان الموجة ستبدأ نهاية الأسبوع الحالي وتستمر لعدة ايام تلامس فيها درجة الحرارة 40 درجة مئوية في عمان لأكثر من يوم. 

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واكد عقل أن تفاصيل هذه الكتلة والتحذيرات الخاصة بها سيتم نشرها عبر موقع الوكيل الاخباري خلال اليومين القادمين بمشيئة الله تعالى .

 

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