تطورات المنخفض الجوي القادم الى الاردن

الوكيل الاخباري -مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاربعاء بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة، وغائمة، مع هطول زخات من المطر في العديد من المناطق، قد تكون غزيرة احيانا ولفترة قصيرة في بعض المناطق مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.



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ووفق ادارة الارصاد الجوية تكون الأجواء باردة وغائمة، مع هطول زخات من المطر في العديد من المناطق، يتوقع ان تكون في ساعات ما بعد الظهر غزيرة احياناً خاصة في جنوب المملكة ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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