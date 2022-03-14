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الإثنين، 14-03-2022 05:19 م

تطورات المنخفض القطبي القادم للاردن واماكن تراكم الثلوج

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة ذات المنشأ القطبي،الثلاثاء ، حيث يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تسجل اقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 9-11 درجات مئوية، وتسود أجواء شديدة البرودة و غائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة في الأجزاء الغربية، ومع الانخفاض الحاد على درجات الحرارة يتوقع هطول زخات متفرقة من الثلج على فترات فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر .

ووفق ادارة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري يحتمل حدوث تراكمات خفيفة ومحدودة فوق قمم الجبال العالية، ومع ساعات الليل تضعف تدريجيا فرصة الهطول، ويتشكل الانجماد الشديد في ساعات الليل المتاخرة في العديد من المناطق . 

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