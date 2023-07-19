الأربعاء 19-07-2023
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الأربعاء، 19-07-2023 11:25 ص

تطورات الموجة الحارة في الاردن

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الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء يوم غد الخميس، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية .

ويتعمق الجمعة، تأثير الكتلة الحارة والجافة قليلا، على المملكة حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع استمرار الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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