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الإثنين، 18-07-2022 12:34 م

تطورات موجة الحر في المملكة ليومي الاثنين والثلاثاء

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الوكيل الإخباري- حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية ترتفع درجات الحرارة قليلا لتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:


الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:


خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة خاصة في مناطق البادية والأغوار والعقبة.


أما غداً الثلاثاء 


 يطرأ ارتفاع آخر على الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، الأجواء جافة بوجه عام، وحارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتحول أحياناً إلى شمالية شرقية في مناطق البادية.   


التحذيرات:


- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة خاصة في مناطق البادية والأغوار والعقبة.


- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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