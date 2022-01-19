الأرصاد تكشف عن موعد ذروة المنخفض الجوي اليوم الأربعاء

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



كشف مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب أن ذروة المنخفض ستكون خلال ساعات المساء اليوم الأربعاء .

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وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" أن الكتلة الهوائية القطبية شديدة البرودة ستكون في أقرب تأثير لها على المملكة خلال ساعات المساء.



وأضاف أن العاصمة عمان ستشهد انخفاضا على درجات الحرارة إلى أن تصل 2 تحت الصفر خلال ساعات الليل.

وبحسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية يستمر تساقط الثلوج على فترات فوق المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى (900م) وما يزيد عن سطح البحر، و متوقع أن تتراكم بشكل متفاوت حسب ارتفاع المنطقة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز حاجز 60 كم/ساعة.