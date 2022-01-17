الأرصاد: ثلوج يوم الاربعاء ستشهدها مرتفعات المملكة العالية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاربعاء بمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً ورطبة، الأجواء شديدة البرودة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، تمتد إلى المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، قد تكون لفترات محدودة غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد احياناً، ويتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية ، وفق ادارة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري .



ويوم الخميس تكون الأجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وباردة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، وتساقط زخات خفيفة من الثلج احيانا فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة مرتفعات الشراه، ويتوقع في ساعات الليل تشكل الصقيع في العديد من المناطق وحدوث الانجماد في مناطق تجمعات المياه .

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