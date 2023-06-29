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الخميس، 29-06-2023 09:13 ص

تفاصيل الحالة الجوية في ثاني أيام العيد

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الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الخميس، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل؛ وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويطرأ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتبقى الأجواء الأحد، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 15 وفي مرتفعات الشراة 26 - 14، وفي مناطق البادية 36 - 17، وفي مناطق السهول 31 - 17، وفي الأغوار الشمالية 37 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 22، وفي خليج العقبة 38 - 24 درجة مئوية.

 




 

 


 

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