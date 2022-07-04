الإثنين 04-07-2022
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الإثنين، 04-07-2022 09:37 ص

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الاثنين والثلاثاء

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الوكيل الاخباري- يوم الاثنين نهاراً يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في

الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.   
التحذيرات ليوم الاثنين :


- خطر تدنى مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في البادية الشرقية.


اما يوم الثلاثاء تبقى الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

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