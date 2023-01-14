الأحد 15-01-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 14-01-2023 04:36 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - الأجواء باردة نسبياٌ وغائمة جزئيا بوجه عام ، قد تتحول الى غائمة أحيانا في شمال المملكة ، ويحتمل في ساعات الصباح في شمال المملكة هطول زخات متقطعة من المطر الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. 

ليلا: الاجواء باردة في اغلب المناطق ،مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.  

⛔️ التحذيرات :

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.
- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا للأمطار .

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