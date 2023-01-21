السبت 21-01-2023
الوكيل الاخباري

قرار مرتقب بتمديد امر دفاع حبس المدين بالاردن

لقاء يتدارس الآثار المحتملة لفصل مناطق بني عبيد عن بلدية إربد

وزيرة التنمية : سنعزز الخدمات الاجتماعية لتحسين حياة المواطنين المعيشية

وزارة الأوقاف تدين حرق المصحف الشريف في السويد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

السعودية : من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة يعرض نفسه لعقوبات

زها الثقافي يطلق فعاليات النادي الشتوي في عجلون

الخارجية تدين إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد

مرصد الزلازل الأردني يسجل زلزالين في سوريا

الصحة : الانتهاء من تركيب جهاز القسطرة في مستشفى الزرقاء الحكومي

السبت، 21-01-2023 04:53 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

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الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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