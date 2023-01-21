تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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