تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء غالبا مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



⛔️ التحذيرات :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية.

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتاخر فوق المرتفعات الجنوبية العالية واجزاء من البادية.

اضافة اعلان