الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

خارجية النواب تستنكر منع الاحتلال للسفير الأردني من دخول باحات الأقصى

لقاء يبحث واقع الإنتاج المحلي من حليب الابقار

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

توضيح من صندوق المعونة حول الدعم النقدي الموحد

وزير المياه: الفاتورة الشهرية للمياه لصالح المواطن

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

نقابة الأطباء تحذر المواطنين من مراكز طبية غير مرخصة

جلسة حوارية حول مشاركة الشباب في الحياة السياسية في مركز زها الثقافي

تحذير هام للأردنيين في أمريكا

المعهد المروري ينهي دراسة المواقع الخطرة والتواصل مع الجهات المعنية لوضع الحلول

الثلاثاء، 17-01-2023 04:37 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء غالبا مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتاخر فوق المرتفعات الجنوبية العالية واجزاء من البادية.

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