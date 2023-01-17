تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الأجواء غالبا مشمسة، وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من مناطق البادية.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتاخر فوق المرتفعات الجنوبية العالية واجزاء من البادية.
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