الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 06-09-2022 04:58 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

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الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء أثناء النهار صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، بينما تكون أثناء الليل الاجواء لطيفة الحرارة و رطبة في أغلب المناطق ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

⚠ التحذيرات:
🔺  خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية بسبب تشكل الضباب.

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