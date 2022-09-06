تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الوكيل الاخباري - تستمر الأجواء أثناء النهار صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، بينما تكون أثناء الليل الاجواء لطيفة الحرارة و رطبة في أغلب المناطق ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



⚠ التحذيرات:

🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية بسبب تشكل الضباب.

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