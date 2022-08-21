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الأحد، 21-08-2022 06:12 ص

أجواء صيفية معتدلة في المملكة الأحد

الوكيل خاص


الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليـــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

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