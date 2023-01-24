تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الوكيل الاخباري - تبقى الاجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال وشرق المملكة ، وهناك احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية من المملكة لفترة قصيرة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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