الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

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الثلاثاء، 24-01-2023 04:55 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

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الوكيل الاخباري - تبقى الاجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهورالغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال وشرق المملكة ، وهناك احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشرقية من المملكة لفترة قصيرة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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