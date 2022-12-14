الأربعاء 14-12-2022
الوكيل الاخباري

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صرف معونة الشتاء للأسر المنتفعة من صندوق المعونة مع مخصصات الشهر الحالي

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الحكومة تحذر المواطنين من الروابط الوهمية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

التربية ترعى مؤتمر برمجية التعليم وتعزيز الثقافة للمتسربين

الذهب عالمياً يستقر ويترقب قرار الفيدرالي

الأربعاء، 14-12-2022 05:24 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - الاجواء لطيفة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الاجواء ليلاً باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

🚫 التحذيرات :
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات  الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية.

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