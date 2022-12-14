تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الاجواء لطيفة في اغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتكون الاجواء ليلاً باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



🚫 التحذيرات :

- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية.

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