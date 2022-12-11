الأحد 11-12-2022
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الأحد، 11-12-2022 05:41 م

الارصاد : فرصة لتساقط الامطار الاثنين

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الوكيل الاخباري - تبقى الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح الباكرفي اجزاء من المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء ليلاً باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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