السبت 10-12-2022
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السبت، 10-12-2022 06:16 ص

ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم السبت حيث تسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (3-4) ، الأجواء غالبا مشمسة، و لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


اما يوم الاحد نهارا  تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


ليلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة


 




 

 


 

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