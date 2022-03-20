الأحد 20-03-2022
الوكيل الاخباري

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الأحد، 20-03-2022 07:36 م

تفاصيل الكتلة الهوائية الباردة التي ستؤثر على الاردن يوم الاربعاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاربعاء تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة جداً في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة . 

 وبحسب ادارة الارصاد الجوية لموقع الوكيل الاخباري يحتمل ولفترة محدودة هطول زخات متقطعة من الثلج المخلوط مع المطر فوق قمم الجبال العالية الشمالية .

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