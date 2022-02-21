ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

الوكيل الإخباري -

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ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.ليــــــــلاً: الأجواء باردة بوجه عام، والرياح غربية خفيفة السرعة.خليج العقبة:الأجواء مشمسة، ولطيفة الحرارة نهاراً، وباردة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر هادئ إلى خفيف ارتفاع الموج.التحذيرات:- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.