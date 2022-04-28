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الخميس، 28-04-2022 09:27 م

تفاصيل المنخفض الخماسيني الذي سيؤثر على المملكة

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الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة،الجمعة ، لتسجل أعلى من معدلها العام بحوالي 7-8 درجات مئوية، الأجواء حارة نسبياً في اغلب المناطق، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتدريجياً مع ساعات الليل تتأثر المملكة بمنخفض خماسيني وتتحول الاجواء تدريجيا الى مغبرة في العديد من المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
 
ويوم السبت يتعمق تأثير المنخفض الخماسيني، حيث تسود أجواء جافة، ومغبرة في العديد من المناطق مع رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية أحياناً، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات المساء تتحول الرياح الى غربية.

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