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السبت، 28-10-2023 08:09 ص

حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة - تفاصيل

شتاه


الوكيل الاخباري - توقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة (4-5) درجات مئوية، مع طقس حار نسبيا إلى حار بوجه عام.

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وقالت في نشرتها اليومية "تدريجيا مع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع تساقط للأمطار في أماكن متفرقة من المملكة، وتشير التوقعات أن تكون مع ساعات المساء غزيرة ولفترة قصيرة في المناطق الجنوبية وأجزاء محدودة من المنطقة الوسطى الشرقية قد يصحبها الرعد واحتمال تساقط البرد، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً في جنوب وشرق المملكة.

وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء خاصة المناطق الجنوبية ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في جنوب وشرق المملكة.


 




 

 


 

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