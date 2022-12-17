السبت 17-12-2022
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السبت، 17-12-2022 05:35 م

راصد جوي : الاردنيون على موعد مع الثلوج بهذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية بتصريح لموقع الوكيل الاخباري ان هناك مؤشرات ممتازة بتأثر الاردن وفلسطين بكتل هوائية باردة وباردة جداً خلال الثلث الأخير من الشهر الحالي تجلب معها الأجواء الباردة جداً والأمطار الغزيرة وترتفع معها فرص تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية بمشيئة الله تعالى.

 بدوره قال مدير الأرصاد الجوية رائد رافد ال خطاب بأن تحليلات النماذج العددية وتوزيعات أنظمة الضغط الجوي، تشير لمنخفض جوي مع بداية مربعانية الشتاء الأسبوع القادم.

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