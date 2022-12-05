الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

فيضان في نهر بجوهانسبرغ يتسبب في مصرع 14 شخصا

الذهب عالمياً يقفز لقمة 5 أشهر ويتخطى الـ 1800 دولار للاوقية

رئيس دولة الإمارات يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر

المفوضية الأوروبية: الصين والولايات المتحدة تعتبران العالم ثنائي القطب

الحكومة ترصد 2 مليون دينار في 2023 لدراسات المدينة الجديدة

صحيفة بولندية تحذر من عواقب دعم أوكرانيا

إضراب شامل في بيت لحم حدادا على روح الشهيد مناع

الداخلية تنعى وفاة المتصرف المتقاعد عبد الباسط المدادحة

ليتوانيا: سنزود أوكرانيا بقذائف مدفعية من عيار 155 ملم

الإثنين، 05-12-2022 06:15 ص

أجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة اليوم

الأردن نهار


الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء، الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان


وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ووجود احتمال ضعيف لهطول زخات من المطر في شرق وجنوب شرق الأردن، حيث تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتستمر الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق الثلاثاء، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع تساقط زخات محلية خفيفة من المطر في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120222595632180882926

الارصاد : زخات من المطر الثلاثاء

11202229174151454040002

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

M63A0052

الأرصاد تكشف فرص تساقط الثلوج خلال الشهر الحالي

شتاه

انخفاض على درجات الحرارة في المملكة اليوم

1120222961622537197156

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

ابراج السادس

درجات حرارة ضمن معدلاتها الطبيعية اليوم

أخبار متعلقة
11202216171553237582338

الأرصاد تحذر الاردنيين من طقس الساعات القادمة

ج

المملكة على موعد مع زخات مطرية يصحبها الرعد اليوم

البلد

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

11202216171553237582338

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

11202219174714262184415

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

البلد

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم