أجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء، الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

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وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ووجود احتمال ضعيف لهطول زخات من المطر في شرق وجنوب شرق الأردن، حيث تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتستمر الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق الثلاثاء، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع تساقط زخات محلية خفيفة من المطر في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

