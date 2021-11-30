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الثلاثاء، 30-11-2021 08:15 ص

زخات مطرية في مختلف المناطق غدًا

مطر4


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 7 -9 درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء باردة نسبياً ليلًا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتدريجياً تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة مع ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتأثر المملكة يوم غدٍ الأربعاء، بكتلة هوائية باردة نسبياً مرافقة لامتداد منخفض جوي يتمركز شرق تركيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل زخات من الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، تمتد تدريجياً مع ساعات المساء والليل إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/الساعة في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


وتكون الأجواء الخميس، باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الغربية من المملكة، ومع ساعات الظهيرة تميل الأجواء الى الاستقرار تدريجياً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويطرأ الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، و لطيفة في البادية والسهول ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 11، وفي مرتفعات الشراة 26 - 12، وفي مناطق البادية 27 - 10، وفي مناطق السهول 27 - 13، وفي الاغوار الشمالية 30 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 16، وفي البحر الميت 30 - 15، وفي خليج العقبة 31 - 14 درجة مئوية


 




 

 


 

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