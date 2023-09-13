شاهد : امطار غزيرة وتشكل للسيول في الاردن - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد منطقة المنشية بمحافظة المفرق امطار غزيرة وتشكل للسيول ، وفق ما اظهرت مقاطع فيديو وصلت موقع الوكيل الاخباري .



وتشهد منطقة عنجرة في محافظة عجلون، وكفر أسد والشونة الشمالية في إربد، والطفيلة، تساقط زخات متقطعة من الامطار، مع أجواء غائمة فيها.



وتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تكون الأجواء مغبرة في العديد من المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع انخفاض قليل على الحرارة، وتتساقط زخات من المطر لفترات قصيرة .

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