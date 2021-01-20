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الأربعاء، 20-01-2021 11:11 م

عجلون: 54 ملم كميات الامطار المسجلة خلال الـ 24 الاخيرة

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الوكيل الاخباري - بلغت كميات هطول الأمطار في مختلف مناطق محافظة عجلون منذ امس الثلاثاء وحتى اليوم الأربعاء 9ر53ملم.
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وقال مدير زراعة محافظة عجلون المهندس رائد الشرمان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن كميات الهطول المطري جاءت على النحو التالي : عجلون 7ر54 ملم وكفرنجة 56 ملم وعنجره 46 ورأس منيف 39 ملم وعبين عبين صخرة 54 ملم واشتفينا 47 ملم والوهادنه 80 ملم .

وأكد الشرمان أن تواصل تساقط الأمطار على مختلف مناطق المحافظة أسهم في تشكل البرك في الطرق وارتفاع لمنسوب المياه في الأودية ومجاري المياه داعيا المزارعين إلى استثمار الأمطار في زراعة الأشجار المثمرة.

 




 

 


 

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