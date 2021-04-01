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الخميس، 01-04-2021 07:50 ص

كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة اليوم

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الوكيل الاخباري - تسجل درجات الحرارة نهار اليوم أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة وهنالك فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر أثناء النهار في شمال المملكة .

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وليلا تكون الأجواء باردة في معظم المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في شرق المملكة .



 




 

 


 

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