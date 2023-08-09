متى تنتهي موجة الحر التي تؤثر على الأردن اعتبارًا من غدٍ الخميس؟

الوكيل الاخباري - قالت ادارة الأرصاد الجوية، إن المملكة على موعد مع موجة حر جديدة يوم غد الخميس وستمتد لغاية يوم السبت .
ونشرت الادارة تفاصيل حالة الطقس خلال الايام القادمة :
الخميس 2023/08/10 :
نهاراً: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الاجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
🔹 الجمعة 2023/08/11 :
نهاراً: ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، الاجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ، وحارة جداً في البادية و الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.
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