متى تنحسر موجة الغبار عن الاردن ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعود الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة يوم الثلاثاء وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع فرصة لسقوط زخات من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وتكون الأجواء ليلاً معتدلة الحرارة بوجه عام ،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة ، وفق ادارة الارصاد الجوية .

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