منخفض جوي قادم إلى المملكة وهذا موعده

الوكيل الإخباري - تتأثر المملكة اعتبارا من مساء الثلاثاء و ليل الثلاثاء/ الأربعاء بامتداد ضعيف لمنخفض جوي ورياح غربية رطبة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، تمتد تدريجيا نحو أجزاء من المنطقة الجنوبية والشرقية.





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وبسبب تمركز مرتفع جوي فوق شمال مصر، تتحرك كتلة هوائية باردة ناتجة عن امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العالية نحو المملكة، بالتزامن مع هبوب لرياح سطحية رطبة غربية الاتجاه مصدرها البحر المتوسط.

وتعمل هذه الظروف الجوية على تشكل الغيوم المنخفضة والمتوسطة فوق الجبال، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة اعتبارا من مساء وليل الثلاثاء، تشمل مرتفعات الكرك والطفيلة خلال ساعات الليل.



وتستمر فرص هطول زخات من المطر المتفرق نهار الأربعاء، على أن يعود الطقس ليصبح مستقراً لكن بارداً بشكل عام من مساء الأربعاء.



